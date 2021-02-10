Российские власти хотят упростить ввоз мигрантов

Трудовым мигрантам могут упростить въезд в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Российское правительство хочет в 2021 году упростить ввоз мигрантов в страну. Проработать этот вопрос МВД, Минтруду и Минсельхозу поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«С просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов», — уточняет РБК. Упрощение коснется только сезонных мигрантов, которые приезжают на заработки.

Хатуов отмечает, у иностранных рабочих есть навыки и знания, позволяющие работать в аграрной сфере, которого чаще всего нет у россиян. Кроме того, граждане РФ обычно отказываются от такой работы даже за повышенную плату.

Въезд граждан из-за рубежа Россия ограничила после начала пандемии в марте 2020 года. После закрытия границ остановился поток трудовых мигрантов и начался дефицит рабочей силы. Также снизилось и число мигрантов в странах ЕС, пишет «Национальная служба новостей».

Также упростить въезд в страну для трудовых мигрантов попросили уральские строители. В России уже заявили о дефиците строителей, уточняет телеканал 360.