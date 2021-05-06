Инвестор посоветовал поспешить вкладывать деньги в доллары

В настоящее время курс рубля начал укрепляться, поэтому самое время покупать валюту. Такой совет дал руководитель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
«Мы видим небольшую оттепель, что дало возможность рублю укрепиться уже до 74-75 рублей за доллар», — рассказал эксперт в интервью агентству «Прайм», отметив, что в диапазоне 70-75 рублей за доллар становится выгодно вкладываться в валюту. «Прежде всего это разумно исходя из соображений, что есть значительная вероятность нового витка напряженности между США и РФ и тогда диапазон будет 75-85, а если геополитические противоречия приведут к еще большим санкциям, то рубль может подешеветь еще и больше», — резюмировал аналитик.
Ранее автодилер рассказал, почему с покупкой машины стоит поспешить. По его словам, на некоторые модели уже формируется дефицит.
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