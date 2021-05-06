06 мая 2021

Инвестор посоветовал поспешить вкладывать деньги в доллары

© Служба новостей «URA.RU»
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Валюта. Екатеринбург, евро, курс валют, курс валюты, доллары, сто долларов, франклин на купюре
Рубль вскоре начнет укрепляться, так что самое время вложиться в иностранную валюту. Фото:

В настоящее время курс рубля начал укрепляться, поэтому самое время покупать валюту. Такой совет дал руководитель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

«Мы видим небольшую оттепель, что дало возможность рублю укрепиться уже до 74-75 рублей за доллар», — рассказал эксперт в интервью агентству «Прайм», отметив, что в диапазоне 70-75 рублей за доллар становится выгодно вкладываться в валюту. «Прежде всего это разумно исходя из соображений, что есть значительная вероятность нового витка напряженности между США и РФ и тогда диапазон будет 75-85, а если геополитические противоречия приведут к еще большим санкциям, то рубль может подешеветь еще и больше», — резюмировал аналитик.

Ранее автодилер рассказал, почему с покупкой машины стоит поспешить. По его словам, на некоторые модели уже формируется дефицит.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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