Автодилер раскрыл, почему стоит торопиться с покупкой автомобиля

На рынке автомобилей в России существует дефицит некоторых моделей, поэтому с их покупкой необходимо поторопиться. Об этом URA.RU рассказал член совета директоров группы компаний «Оками» Олег Мосеев.
«Снижение цен вряд ли будет, потому что остается дефицит автомобилей. Проблемы с поставками автомобилей определенных моделей и комплектаций все равно будут, поэтому, если автомобиль нужен сейчас, нужно покупать его именно сейчас», — посоветовал Мосеев.
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» отметили, что на сегодняшний день автокредиты имеют достаточно выгодные условия. При этом рассчитывать на акции от продавцов не стоит. «Сейчас из-за длительного дефицита покупка автомобиля проходит практически без привычных скидок. Но при этом повышение цен от производителей продолжится далее», — рассказали URA.RU в объединении.
По данным агентства «Эквифакс», в марте сумма выданных автокредитов в России выросла на на 27% и достигла рекордных 77,9 млрд рублей. Количество ссуд на покупку автомобилей возросло на 19,3% (до 78 тысяч единиц).
Президент ассоциации Владимир Моженков объяснил причины роста числа кредитов. «Ценники стали расти на все автомобили, и люди понимают, что это продолжится», — сказал президент ассоциации корреспонденту URA.RU. Также он связал тенденцию с отложенным спросом во время пандемии и растущим уровнем инфляции. Специалист подчеркнул, что на данный момент условия кредитования достаточно выгодны.
Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил, что существует мировая тенденция на покупку авто в кредит. «На долю кредитных автомобилей в США приходится 90%, в Европе больше 80%», — поделился собеседник агентства. В России этот показатель составляет около 50%. Моржаретто объяснил рост числа таких займов тем, что они позволяют приобрести машину прямо сейчас. «Многие берут кредиты больше, чем могут себе позволить», — заключил Моржаретто.
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