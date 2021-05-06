Журналист Шевченко назвал подачками государственные пособия

Журналист, лидер «Российской партии свободы и справедливости» Максим Шевченко рассказал, что считает подачками пособия от государства. По его словам, людям дают с барского плеча по 2,5 тысячи рублей.
«Народу кидают иногда с барского плеча какие-то 2,5 тысячи. Вот сидят миллионеры и миллиардеры на федеральном послании и аплодируют тому, что кому-то 5 тысяч выделили», — высказался Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По словам журналиста, народ деградирует, а суверенитет страны защищает только власть господствующих криминальных группировок. При этом на простых людей оказывается экономическое и социальное давление, отметил Шевченко.
Ранее стало известно, что в Госдуме готовят ежемесячные выплаты, которые не будут зависеть от уровня доходов. Депутат Олег Шеин в разговоре с URA.RU рассказал, что такая мера поможет стимулированию рождаемости.
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