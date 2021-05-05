Депутат Госдумы заявил о подготовке ежемесячных выплат в России

Для получения поддержки от государства не придется доказывать плохое финансовое положение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Для россиян готовят новые выплаты, которые станут ежемесячными и не будут зависеть от уровня доходов. Об этом в беседе с URA.RU сообщил депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

«Это та же самая мысль, которая прослеживается и по указам президента. С тем отличием, что указы президента определяют у нас некие разовые выплаты. Мы же предлагает сделать их более системными, ежемесячными», — сказал Шеин. По его словам, данная мера будет направлена на стимулирование рождаемости. «Мы не можем говорить, что ситуация решится исключительно благодаря социальным выплатам. Вопрос намного шире. Это тема и жилья, и занятости, и много чего еще», — отметил депутат. В беседе с агентством он подчеркнул, что российский лидер уже показывал, что выплаты могут быть безадресными, без справок и доказательств нуждаемости.

Шеин сообщил, что письмо с финансовыми расчетами уже направлено в адрес правительства. Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму в мае или в начале июня. Конкретной информацией по данным выплатам Шеин обещал поделиться уже после получения ответа правительства страны.

Социальные выплаты семьям с детьми и инвалидам с 2022 года будут предоставляться через Пенсионный фонд. Тем у кого родился или родится третий и последующий ребенок, полагается выплата до 450 тысяч рублей, которую они смогут потратить на полное или частичное списание ипотеки. Также в августе на счета граждан, чьи дети учатся в школе, поступит по 10 тысяч рублей.