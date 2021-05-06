В настоящее время на трассе организован реверсивный проезд Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На федеральной трассе Тюмень — Омск частично перекрыто движение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Причиной стало ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали.

«На 108-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Заводоуковском районе Тюменской области столкнулись автомобили „Дэу Нексия“ и „Газель“. Движение по дороге частично ограничено, инспекторы регулируют поток вручную», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

По предварительной информации, виновником аварии стал 78-летний водитель «Нексии», житель деревни Сосновка Заводоуковского района. Он выехал на встречную полосу и в результате столкновения погиб.

Двое пассажиров иномарки получили различные травмы. В больницу увезли пожилых мужчину и женщину, а также 22-летнего водителя «Газели».

Движение по трассе затруднено Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области

Пожилой водитель «Нексии» погиб Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области