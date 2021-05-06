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В Тюменской области перекрыли трассу из-за смертельного ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на трассе Сургут-Нижневартовск, дтп, авария
В настоящее время на трассе организован реверсивный проезд Фото:

На федеральной трассе Тюмень — Омск частично перекрыто движение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Причиной стало ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали.

«На 108-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Заводоуковском районе Тюменской области столкнулись автомобили „Дэу Нексия“ и „Газель“. Движение по дороге частично ограничено, инспекторы регулируют поток вручную», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

По предварительной информации, виновником аварии стал 78-летний водитель «Нексии», житель деревни Сосновка Заводоуковского района. Он выехал на встречную полосу и в результате столкновения погиб.

Двое пассажиров иномарки получили различные травмы. В больницу увезли пожилых мужчину и женщину, а также 22-летнего водителя «Газели».

Движение по трассе затруднено
Фото:
Пожилой водитель «Нексии» погиб
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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