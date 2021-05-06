Пользователи соцсетей и читатели URA.RU возмутились высказыванием известной ведущей Елены Малышевой в адрес пенсионерки, которая пожаловалась на маленькую пенсию. В ответ Малышевой предложили самой питаться на восемь тысяч рублей или уехать жить в Америку.
Ранее телеведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» в ответ на жалобу пенсионерки привела в пример блокадников Ленинграда, среди которых не было полных людей. Она сделала это в ответ на комментарий поклонницы о том, что скромная пенсия не позволяет ей питаться правильно и покупать курс диеты от Елены Малышевой. «Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!», — резко ответила Малышева. Правда, достаточно скоро она удалила свой пост, однако многие успели его прочесть и обрушились на ведущую с критикой.
Ранее URA.RU попыталось связаться с Еленой Малышевой, но ведущая не ответила на звонок. Также агентство обратилось за комментарием к пенсионерке, чей пост в Инстаграм вызвал резкую реакцию телезвезды, но и она проигнорировала вопрос.
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