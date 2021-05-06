Все отравившиеся посещали бургерную «Бургер Хаус» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО) отравились после посещения кафе «Бургер Хаус». Такую версию событий URA.RU сообщил горожанин Иван Кунгурцев, который попал в инфекционное отделение с другими пострадавшими.

«Со мной в один день [в больницу] поступило шесть человек. Врач сказала, что нас уже 52 человека с отравлением, а младшему всего 10 лет. У всех одни симптомы: жидкий стул, температура под 40», — рассказал агентству мужчина. Он также добавил, что накануне все заболевшие питались в одном заведении. «Все поступившие пациенты говорят, что питались в „Бургер Хаус“», — отметил Иван Кунгурцев. Горожанин также отправил агентству скрин сообщения директора общепита, который утверждает, что все продукты были свежими.

В социальных сетях многие горожане написали, что обнаружили у себя те же симптомы после посещения «Бургер Хаус». «Отравившихся уже до 100 доходит и я уверена, что их больше. Уголовное дело [нужно] заводить и пускай отвечают. Надеюсь, это заведение закрыто и больше не откроется никогда! Дети лежат с отравлением, температура не спадает», — написала в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте» Татьяна Могилевец.

Получить оперативный комментарий у руководства общепита не удалось — указанный на сайте номер не доступен. Агентство направило запрос директору «Бургер Хаус». Также запросы были направлены в департамент здравоохранения ЯНАО и окружной Роспотребнадзор, но на момент публикации ответы не были получены.

Директор «Бургер Хаус» написал, что ищут виновного Иван Кунгурцев