Тюменский депутат за год стал беднее в десять раз

Алексей Рагозин в пандемию заработал на 65 млн рублей меньше Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат тюменской городской думы Алексей Рагозин в год пандемии заработал в десять раз меньше, чем в 2019 году. Такие данные значатся в декларации, размещенной на сайте городского парламента. В 2020 году депутат заработал всего 7,2 миллиона рублей.

«Депутат Алексей Рагозин. Общая сумма дохода за 2020 год — 7 281 335 рублей», — такие данные значатся в декларации, опубликованной на сайте тюменской городской думы. При этом в 2019 году генеральный директор общества «Завод Тюменьремдормаш» заработал 72,9 млн рублей.

Такое изменение в доходах позволило другому парламентарию — Виктору Бронникову (гендиректору АО «Транснефть — Сибирь»), стать самым богатым депутатом Тюмени по итогам 2020 года. Его заработок составил 27,8 млн рублей. При этом он в два раза меньше, чем годом ранее.

Также значительно обеднел депутат Александр Гунбин. Он заработал на 4,2 млн меньше, закрыв год с доходом в 2,9 млн рублей. Ну, а самым необеспеченным депутатом стал Евгений Бакро. Его годовой доход — 346 тысяч рублей.

Резкое изменение благосостояния (но уже в обратную сторону) показали:

председатель думы Евгений Заболотный (+8,4 млн рублей, доход 12 млн, в том числе 6 млн от отчуждения имущества);

Александр Чепик (+6,3 млн рублей, доход 9 млн);

Алексей Чирков (+4,3 млн, доход 4,8 млн рублей);

Оксана Величко (+2,3 млн рублей, доход 12,7 млн);

Иван Романчук (+1,7 млн, доход 7,2 млн рублей);

Дмитрий Елагин (1,6 млн рублей против 710 тысяч в 2019 году);

Владимир Гороховцев (+1,4 млн, доход 2,1 млн рублей).