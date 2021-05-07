Популярная у россиян страна ужесточает карантин

Локдаун введен в Тунисе на неделю Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тунисе вводится тотальный карантин на неделю из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр республики Хишам Машиши.

«Полный локдаун вводится в Тунисе сроком на неделю в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — сообщает ТАСС, ссылая на Машиши. Сегодня в стране зафиксировано 1 410 новых случаев коронавируса.

Всего за период пандемии в Тунисе выявлено 317 010 случав заражения коронавирусом. Из них 272 505 человек выздоровели, 11 208 скончались.

Ранее карантин ужесточили также в Турции. Власти страны ввели круглосуточный комендантский час, который действует до 17 мая, пишет RT. В стране закрыто международное туристическое авиасообщение, а для переезда между городами необходимо соответствующее разрешение так же, как и для выхода в город по делам. Помимо этого в Турции закрылись все детские сады, а школьники перешли на дистанционный формат обучения, дополняет телеканал 360.