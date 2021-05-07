Популярная у россиян страна ужесточает карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа торгового центра «Мега» после карантинных мер по Covid-19. Екатеринбург, торговый центр, тц, фудкорт, карантин, шопинг, магазин, екатеринбург , тц мега
Локдаун введен в Тунисе на неделю Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тунисе вводится тотальный карантин на неделю из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр республики Хишам Машиши.

«Полный локдаун вводится в Тунисе сроком на неделю в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — сообщает ТАСС, ссылая на Машиши. Сегодня в стране зафиксировано 1 410 новых случаев коронавируса.

Всего за период пандемии в Тунисе выявлено 317 010 случав заражения коронавирусом. Из них 272 505 человек выздоровели, 11 208 скончались.

Ранее карантин ужесточили также в Турции. Власти страны ввели круглосуточный комендантский час, который действует до 17 мая, пишет RT. В стране закрыто международное туристическое авиасообщение, а для переезда между городами необходимо соответствующее разрешение так же, как и для выхода в город по делам. Помимо этого в Турции закрылись все детские сады, а школьники перешли на дистанционный формат обучения, дополняет телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...