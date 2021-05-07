Инфекционист раскрыла три причины опасности антисептиков

Инфекционист призывает чаще мыть руки с мылом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Использование антисептических средств может нанести вред здоровью. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко. Она также перечислила три последствия, к которым приводит частое использование антисептиков.

«Если мы говорим про бытовую жизнь, то любой антисептик, который мы используем, он, во-первых, нарушает нормальную микрофлору кожи (это ни что иное, как естественная защита, и, уничтожая ее, мы способствуем развитию какой-то патогенной флоры), во-вторых, возникает сухость кожи и, в-третьих, формируется устойчивость микроорганизмов к тем антисептикам, которые мы используем», — подчеркнула Чаленко. Добавив также, что в продаже появилось очень много контрафактных антисептиков, которые содержат метиловый спирт, при вдыхании которого можно получить токсичное поражение. «Нужно мыть просто руки с мылом. Антисептики — это удел все-таки медицинских организаций, там просто другая микрофлора и там все равно идет внедрение внутрь организма, так как требуется повышенная обработка поверхности кожи», — подчеркнула она.

Однако в условиях пандемии применение антисептических средств просто необходимо, отметила в беседе с URA.RU завотделением косметологии Института пластической хирургии и косметологии, доктор наук Анна Стенько. «В настоящее время это применение вызвано общей необходимостью, поэтому антисептики расположены везде, где есть скопление людей, в кафе и т. д. Вообще (вне пандемии) это все должно быть дозированно и по необходимости, если, допустим, человек имеет отношение к пищевой промышленности, к каким-то социальным объектам, в которых это применение необходимо. Там они используются в соответствии со всеми СанПинами», — подчеркнула Стенько.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать безопасный антисептик. В первую очередь, внимание нужно обращать на состав и наличие свидетельства о государственной регистрации.