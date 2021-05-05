В Роспотребнадзоре напомнили, как выбрать хороший антисептик

При выборе антисептика, прежде всего, следует обращать внимание на его состав и убедиться в наличии государственной регистрации. Такой совет дали специалисты Роспотребнадзора.
В ведомстве озвучили несколько правил, которые помогут выбрать качественный антисептик. Особое внимание следует уделить:
- Наличию государственной регистрации. Все кожные антисептики проходят тестирование в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора. Номер свидетельства о государственной регистрации должен быть указан на упаковке.
- Инструкции к антисептику. На упаковке или в инструкции также должно быть указано, для чего предназначено средство, работает ли оно против вирусов и бактерий. Например, может быть формулировка: «применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции». Если в инструкции фигурирует только бактерии, то антисептик для борьбы с вирусом не подойдет.
- Составу антисептика. Для профилактики коронавируса врачи рекомендуют использовать спиртосодержащие кожные антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта — не менее 60%. Также антисептик может состоять из смеси спиртов.
- Содержанию кислот. В кожном антисептике не должно быть агрессивных кислот и альдегидных соединений, то есть веществ, оканчивающихся на —альдегид, указано на сайте Роспотребнадзора. Также стоит обратить внимание на четвертичные аммониевые соединения (сокращенно ЧАС). При превышении их концентрации, возможно раздражение кожи.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали, как не занести коронавирусную инфекцию домой. В частности, санитарные врачи рекомендуют ежедневно проводить уборку в квартире или доме. В ведомстве напомнили, что несмотря на снижение заболеваемости ковидом, эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Поэтому следует соблюдать меры профилактики, пишет «Национальная служба новостей».
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