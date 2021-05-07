URA.RU организует для читателей трансляцию сразу двух парадов Победы — главного парада Урала в Екатеринбурге и самого народного парада в Верхней Пышме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Информационное агентство URA.RU запускает для читателей трансляцию сразу двух парадов Победы — главного парада Урала в Екатеринбурге и самого народного парада в Верхней Пышме. Начиная с 9:45 эфиры будут транслироваться как на сайте агентства, так и при поддержке социальной сети « ВКонтакте ».

Парад Победы в Екатеринбурге, который начнется в 10:00, будут комментировать журналист URA.RU Антон Ольшанников и доктор исторических наук, профессор Константин Бугров. Они расскажут, как и чем жил Урал во время Великой Отечественной войны, чем люди жертвовали ради Победы и как дорого она досталась всем, кто жил в то время.

В 13:50 начнется трансляция парада в Верхней Пышме. Председатель «Свердловского Творческого Союза журналистов» Александр Левин вместе с журналистом URA.RU поспорят о целесообразности проведения парадов, обсудят критику, которая окружает их и ответят на вопрос, почему парады важно и нужно проводить даже 76 лет спустя.

К военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тысяч человек, в том числе около полутора тысяч от Министерства обороны РФ, более ста единиц военной техники и 14 летательных аппаратов. Среди новинок впервые будут показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», зенитный ракетный комплекс средней дальности Бук-М3 и бронированные комплексные аппараты связи П230Т.

Самый народный парад на Урале пройдет в Верхней Пышме. Он проводится при поддержке не только военных, но и УГМК. «Недаром многие екатеринбургские элиты который год ездят на парад именно в Верхнюю Пышму. Впрочем, предлагаю посмотреть оба парада и сравнить», — отметил главный редактор URA.RU Иван Некрасов.

В организации трансляции парада Победы в Екатеринбурге, которая начнется в 9:45 по местному времени, URA.RU помогает «Четвертый канал». Телеканалы медиахолдинга свердловского правительства (ОТВ, «Четвертый канал» и «Студия 41») впервые станут организаторами трансляции парада Победы в Екатеринбурге. Последние годы организатором эфира с парада было региональное подразделение ВГТРК.