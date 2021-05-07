Amnesty International вернула Навальному статус «узник совести»

Организация по защите прав человека Amnesty International восстановила статус блогера Алексея Навального «узник совести». Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Amnesty International решила повторно признать Алексея Навального „узником совести“», — говорится на сайте. Это решение принято после исследования деталей биографии блогера.
В организации отметили, что статус «узника совести» не означает, что человек пользуется поддержкой международных организаций. Эксперты Amnesty International отметили, что могут не разделять взгляды Навального.
Навального назвали «узником совести» 17 января, когда он вернулся в Россию из Германии. Однако он лишился статуса уже в конце февраля, передает RT. Это решение было принято после исследования агрессивных высказываний блогера, в которых эксперты нашли одобрение насилия и дискриминации.
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