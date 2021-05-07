07 мая 2021

Умер легендарный политик Лигачев, который привел Ельцина к власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Рябковское кладбище. Курган, венок, искусственные цветы, ритуальные услуги, похоронный венок
Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев скончался. Фото:

На 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Именно его считают инициатором выдвижения на высшие должности первого президента РФ Бориса Ельцина. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики администрации Томской области.

«Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев», — заявил ТАСС глава департамента Алексей Севостьянов.

Лигачев известен тем, что вначале он являлся одним из инициаторов проекта реформ Михаила Горбачева, известного, как «Перестройка», а затем стал последовательно эти реформы критиковать и впоследствии даже вступил в КПРФ. Лигачёва считают и инициатором выдвижения секретаря свердловского обкома Ельцина на высшие должности в Москве, хотя сам он утверждал, что обратил на него внимание по воле главы СССР Юрия Андропова. Позже Лигачев стал критиковать и своего протеже. Он прославился фразой, брошенной Ельцину во время дебатов на партийной конференции в 1988 году: «Борис, ты не прав!».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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