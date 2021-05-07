В Мосгордуме предложили отменить пенсионную реформу и снизить возраст выхода на пенсию для россиян. Об этом заявила депутат от фракции КПРФ Екатерина Енгалычева.
«Мы подготовили прекрасный законопроект об отмене пенсионной реформы и снижении пенсионного возраста», — отметила Енгалычева в своем telegram-канале. Учитывая сильное падение уровня жизни, она также назвала повышение пенсионного возраста «геноцидом старшего поколения».
Депутат назвала реформу ошибкой партии власти и сказала, что в стране много денег, если их не воровать. По ее словам, проект поддержали все оппозиционные депутаты всех фракций, но ни один представитель «Единой России» не проголосовал за отмену пенсионной реформы.
Ранее глава партии «Справедливая России» Сергей Миронов назвал виновных в пенсионной реформе. По его словам, президента России Владимира Путина ввел в заблуждение экономический блок правительства. Он считает, что стоит увеличить отчисления из бюджета в пенсионный фонд вместо повышения пенсионного возраста, пишет телеканал 360.
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