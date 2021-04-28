Сергей Миронов убежден, что в пенсионной реформе виноват экономический блок правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экономический блок правительства России, в том числе министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития, экс-глава Пермского края Максим Решетников виноваты в проведении в стране пенсионной реформы. Они ввели президента РФ Владимира Путина в заблуждение, убедив в необходимости изменений. С таким мнением выступил глава партии «Справедливая России» Сергей Миронов.

«Не было оснований для пенсионной реформы. Путина ввели в заблуждение министры-капиталисты — Силуанов и Решетников, весь экономический блок. Было ошибочно продемонстрировано, что без этой реформы все пропадет», — сказал Миронов « Коммерсанту ».

Вместо повышения пенсионного возраста правительству стоило увеличить отчисления из бюджета в ПФР, считает Миронов. По его мнению, пенсионный возраст в России нужно снизить до прежних значений.

В начале апреля Миронов с однопартийцами внесли в Госдуму законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию, передает телеканал 360. Кроме отмены действующего закона они предлагают запретить повышать пенсионный возраст до 2035 года.

Пенсионная реформа — процесс постепенного поднятия возраста выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин, за некоторыми исключениями. Она была запущена в 2019 году, вызвав шквал критики. Предполагается, что действие реформы будет продолжаться до 2028 года, после чего пенсионный возраст не будет повышаться как минимум до 2036 года.