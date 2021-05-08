На Камчатке нашли обгоревший вертолет

Его нашли в районе лесного массива Чапаевка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Под Петропавловском-Камчатским обнаружен обгоревший вертолет. Вероятно, именно он пропал восьмого мая, совершая рейс из города Елизово. Такой информацией поделились в МЧС России по региону.

«В 12.05 по местному времени обнаружили остатки обгоревшего вертолета, район лесного массива Чапаевка. Предположительно, это может быть пропавший борт», — приводит информацию ведомства РИА «Новости». В МЧС уточнили, что обстоятельства произошедшего выясняются, пишет RT.

Восьмого мая вертолет Озерновского рыбоконсервного завода с командиром судна и пассажиром летел из Елизово к реке Островная, сообщает телеканал 360. В этот же день он пропал, напоминает «Национальная служба новостей».