Алексей Текслер (в центре), спикер ЗСО Владимир Мякуш (слева) и начальник челябинского гарнизона Владимир Корягин на Бульваре Славы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для руководителей Челябинской области, Челябинска и силовых структур региона 9 мая началось с возложения цветов к Вечному огню на Бульваре Славы. В церемонии приняли участие губернатор региона Алексей Текслер и мэр города Наталья Котова. Впервые на широкой публике появились начальник УФСБ по региону Дмитрий Иванов и митрополит Алексий, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Губернатор Текслер возложил цветы к вечному огню в компании со спикером ЗСО Владимиром Мякушем и начальником челябинского гарнизона Владимиром Корягиным. Дань памяти отдал начальник УФСБ по региону Иванов. Он прибыл в Челябинск еще в январе, но до сих пор участия в таких мероприятиях не принимал. В эти минуты на площади Революции проходит торжественный парад.

В парках Челябинска, на Театральной площади, в театре оперы и балета состоятся праздничные концерты. Еще один концерт, «Знамя победы», пройдет вечером на площади у Торгового центра. Завершится день праздничным салютом.

Начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев (слева) и начальник челябинского УФСБ Дмитрий Иванов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова в центре и депутат гордумы Денис Лапотышкин (справа) с представителями «Боевого братства» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На возложение венков прибыл новый челябинский митрополит Алексий (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск, Бульвар Славы. Второй слева — спикер гордумы Андрей Шмидт. Далее — руководитель регионального исполкома ЕР Денис Моисеев, митрополит Алексий, председатель совета ветеранов Алексей Сурков, сенатор Олег Цепкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди тех, кто пришел отдать дань памяти, были иностранные студенты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU