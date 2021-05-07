На Параде Победы в Перми губернатор обозначил круг приближенных

Во время Парада Победы 9 мая в Перми рядом с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным находись три представителя региональной и федеральной власти. Эти же люди были с Махониным во время возложения цветов к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу.
«В мероприятии также участвовали главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, Герой России, депутат регионального законодательного собрания Сергей Яшкин», — сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. Также на мероприятиях рядом с Махониным находился спикер краевого парламента Валерий Сухих.
Во время проведения 38-минутного Парада Победы на закрытой для зрителей территории пермского института ФСИН со словами поздравлений выступили губернатор Махонин и мэр Перми Алексей Демкин. При этом во время Парада Демкин все время находился за спиной Махонина.
Из-за пандемии коронавируса на параде в Перми присутствовало ограниченное число участников. Во время трансляции было видно, что вместе с ветеранами сидят представители духовенства, региональные омбудсмены и представители профсоюзных организаций.
Подписывайтесь на URA.RU в