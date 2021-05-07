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На Параде Победы в Перми губернатор обозначил круг приближенных

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Парад победы. Необр Пермь
Из-за пандемии в Перми Парад Победы провели на территории института ФСИН (архивное фото) Фото:

Во время Парада Победы 9 мая в Перми рядом с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным находись три представителя региональной и федеральной власти. Эти же люди были с Махониным во время возложения цветов к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу.

«В мероприятии также участвовали главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, Герой России, депутат регионального законодательного собрания Сергей Яшкин», — сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. Также на мероприятиях рядом с Махониным находился спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Во время проведения 38-минутного Парада Победы на закрытой для зрителей территории пермского института ФСИН со словами поздравлений выступили губернатор Махонин и мэр Перми Алексей Демкин. При этом во время Парада Демкин все время находился за спиной Махонина.

Из-за пандемии коронавируса на параде в Перми присутствовало ограниченное число участников. Во время трансляции было видно, что вместе с ветеранами сидят представители духовенства, региональные омбудсмены и представители профсоюзных организаций.

Мэр Перми Алексей Демкин во время парада Победы все время находился за спиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина
Рядом с губернатором Дмитрием Махониным 9 мая находятся одни и те же политики
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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