Парад Победы в Перми проведут на закрытой площадке

Парада Победы в центре Перми не будет второй год подряд Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Парад Победы 9 мая в Перми пройдет на территории бывшего военного авиационного технического училища. Об этом на заседании оргкомитета заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Доступ к месту проведения парада будет регламентирован из-за действующих в регионе коронавирусных ограничений.

«Центральным местом проведения [парада] стала территория бывшего военного авиационного технического училища», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время заседания оргкомитета «Победа». Мэр Перми Алексей Демкин заявил, что администрация готова обеспечить видеотрансляцию, «но при этом ограничили бы все-таки присутствие горожан».

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев поддержал идею ограничить присутствие людей на параде. Он также заявил, что местный Роспотребнадзор готов организовать тестирование на коронавирус всех пожилых людей, которые будут приглашены на парад.

Доступ на территорию пермского института ФСИН России будет регламентирован — свободного прохода на парад Победы не будет ввиду антиковидных правил, сообщили URA.RU в пресс-службе краевой администрации. Там уточнили, что будет организована трансляция парада по телевидению и в социальных сетях.

URA.RU рассказывало, что в Перми парад Победы планировали провести на улице Ленина, поскольку традиционная площадка (Октябрьская площадь) находится на реконструкции. Также в 23:00 с базы «Летающий лыжник» будет запущен 10-минутный фейерверк.