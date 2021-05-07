Прокурор ХМАО стал больше зарабатывать во время пандемии

Для прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина 2020 год оказался финансово успешным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин стал больше зарабатывать во время пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют его сведения о доходах за 2020 год, опубликованные на сайте генеральной прокуратуры РФ.

Доход окружного прокурора в прошлом году составил почти 6,7 млн рублей, что примерно на 350 тысяч рублей больше, чем годом ранее. А вот состав недвижимого имущества у Ботвинкина не изменился. Он по-прежнему владеет земельным участком, гаражом и нежилым дом, а в пользовании находится квартира. Личного автомобиля у главы надзорного ведомства Югры так и не появилось.

Финансово удачным 2020 год стал и для первого заместителя прокурора ХМАО Игоря Меньшикова, который увеличил заработок на полмиллиона рублей. Его итоговый доход составил 5,6 млн рублей. В собственности у первого зама окружного прокурора есть земельный участок и жилой дом. Передвигаться Меньшиков предпочитает на автомобиле Toyota Land Cruiser.

Среди муниципальных прокуроров самым обеспеченным оказался Олег Фисенко из Радужного. Он заработал в 2020 году 4,2 млн рублей. Кроме того, в него в собственности есть доля в квартире площадью 65 квадратных метров. Аналогичная по метражу находится у него в служебном пользовании. Ну, а самым скромным в финансовом плане оказался прокурор Сургутского района Александр Еременко, Он заработал в 2020 году около 2,1 млн рублей. Из недвижимости прокурор Сургутского района обладает квартирой в 60 квадратных метров, гаражом и еще долей в другой квартире площадью в 58,6 квадратных метров. Еременко является поклонником немецкого автопрома — во владении у него внедорожник Volkswagen Teramont.