В результате ЧП погибли два человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

Легкомоторный самолет разбился в поле в районе села Калейкино республики Татарстан. В результате ЧП погибли два человека.

«По заинской трассе чуть выше Калейкино упал маленький самолет, с аэродрома», — написал очевидец в группе «ДПС Альметьевск» в социальной сети Вконтакте. По предварительным данным, на борту самолета находились инструктор и курсант. Они погибли в результате ЧП, передали очевидцы. По информации издания Baza, самолет изначально был угнан.

В пресс-службе МЧС Татарстана URA.RU подтвердили факт падения самолета. В ведомстве уточнили, что обстоятельства инцидента выясняются.

На борту самолета находились два человека группа ДТП Альметьевск ВКонтакте

На месте трагедии работают сотрудники МЧС группа ДТП Альметьевск ВКонтакте