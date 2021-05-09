В Татарстане разбился самолет. Фото

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Освящение новой пожарно-спасательной техники подразделений Федеральной противопожарной службы. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, символика
В результате ЧП погибли два человека Фото:

Легкомоторный самолет разбился в поле в районе села Калейкино республики Татарстан. В результате ЧП погибли два человека.

«По заинской трассе чуть выше Калейкино упал маленький самолет, с аэродрома», — написал очевидец в группе «ДПС Альметьевск» в социальной сети Вконтакте. По предварительным данным, на борту самолета находились инструктор и курсант. Они погибли в результате ЧП, передали очевидцы. По информации издания Baza, самолет изначально был угнан.

В пресс-службе МЧС Татарстана URA.RU подтвердили факт падения самолета. В ведомстве уточнили, что обстоятельства инцидента выясняются.

На борту самолета находились два человека
На месте трагедии работают сотрудники МЧС

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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