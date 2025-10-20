Захарова заявила, что Зеленский звонил с отчетом лидерам ЕС после встречи с Трампом Фото: Роман Наумов © URA.RU

После встречи с лидером США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский связывался с руководителями стран Евросоюза, чтобы отчитаться о состоявшихся переговорах. Лидер Украины находится под полным контролем Брюсселя. Таким образом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала прошедшие в США переговоры между двумя политиками.

«Отчитывался [перед лидерами ЕС]. Собственно, не зная, какой у вас будет вопрос, я предвосхитила его. На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны», — отметила Захарова. Информацию передает ТАСС.

По ее словам, эти европейские силы разрабатывают различные схемы и форматы, организуют конференции и придумывают новые формулировки, стремясь скрыть реальное наращивание конфронтации в текущем конфликте на Украине. Дипломат также добавила, что определенные круги в мире делают ставку на дальнейшую эскалацию. Есть те, кто не способен выдержать честную конкуренцию, кому выгодно зарабатывать на вооруженных конфликтах, кто преследует сиюминутные интересы или не обладает самостоятельностью в принятии решений, уточнила Мария Захарова. Именно эти силы и формируют так называемую партию войны. Что касается позиции Зеленского, здесь, по словам дипломата, все очевидно.

Во время переговоров с Владимиром Зеленским, которые прошли 17 октября в Белом доме, президент США отметил, что для прекращения противостояния между Россией и Украиной обе стороны должны признать свою победу. По его мнению, такой подход позволит завершить боевые действия, а окончательную оценку происходящему даст история. Помимо этого, в ходе встречи Трамп затронул вопрос возможных гарантий безопасности, которые могли бы быть предоставлены Киеву и Москве.