Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Трамп надеется на мир в секторе Газа, несмотря на новые удары

20 октября 2025 в 07:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дональд Трамп уверен, что его план по миру в этом регионе все еще работает

Дональд Трамп уверен, что его план по миру в этом регионе все еще работает

Фото: Official White House / Tia Dufour

Вашингтон продолжает считать, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохраняет свою силу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Все еще в силе», — так Трамп ответил на вопрос, соблюдается ли по-прежнему режим перемирия на Ближнем Востоке. Его слова приводит Fox News. 

Днем ранее израильские военные заявили о нарушении режима прекращения огня со стороны палестинских радикальных группировок. По их информации, инцидент произошел в районе города Рафах на юге сектора Газа, где подверглись обстрелу израильские военнослужащие. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за случившееся на движение ХАМАС и поручил вооруженным силам «принять меры» против радикалов. В ответ армия провела серию авиаударов по различным целям на территории анклава.

Продолжение после рекламы

Позднее представители израильских военных уточнили, что в результате утреннего нападения в районе Рафаха погибли двое солдат, еще один получил тяжелые ранения. В то же время представители ХАМАС отвергли обвинения в причастности к происшествию. Позже в ЦАХАЛ заявили, что Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня. 

Материал из сюжета:

Война на Ближнем Востоке

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал