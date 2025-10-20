Трамп надеется на мир в секторе Газа, несмотря на новые удары
Дональд Трамп уверен, что его план по миру в этом регионе все еще работает
Вашингтон продолжает считать, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохраняет свою силу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Все еще в силе», — так Трамп ответил на вопрос, соблюдается ли по-прежнему режим перемирия на Ближнем Востоке. Его слова приводит Fox News.
Днем ранее израильские военные заявили о нарушении режима прекращения огня со стороны палестинских радикальных группировок. По их информации, инцидент произошел в районе города Рафах на юге сектора Газа, где подверглись обстрелу израильские военнослужащие. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за случившееся на движение ХАМАС и поручил вооруженным силам «принять меры» против радикалов. В ответ армия провела серию авиаударов по различным целям на территории анклава.
Позднее представители израильских военных уточнили, что в результате утреннего нападения в районе Рафаха погибли двое солдат, еще один получил тяжелые ранения. В то же время представители ХАМАС отвергли обвинения в причастности к происшествию. Позже в ЦАХАЛ заявили, что Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня.
