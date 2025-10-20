Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Финансист назвал явные признаки, когда надо срочно забирать деньги из банка

Финансист Акимов: деньги из банка нужно забирать при негативном прогнозе ЦБ РФ
20 октября 2025 в 07:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Если сумма вклада значительно превышает лимит, то нужно забрать деньги до того, как банк лишится лицензии, заявил Акимов

Если сумма вклада значительно превышает лимит, то нужно забрать деньги до того, как банк лишится лицензии, заявил Акимов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Система страхования вкладов обеспечивает надежную защиту клиентов банков при наступлении страхового случая — отзыве лицензии — в пределах суммы 1,4 млн рублей. Однако, если размер вклада превышает лимит или деньги размещены на нем в иностранной валюте, целесообразно забрать средства до момента лишения банка лицензии. Об этом сообщил доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов. 

«Система страхования вкладов надежно защищает вкладчиков от рисков банкротства банков (отзыва лицензии) в пределах 1,4 млн руб. Но если сумма значительно превышает лимит или вклад сделан в иностранной валюте, то имеет смысл забрать вклад до момента, когда банк лишится лицензии. При этом стоит не забывать, что, забирая вклад до истечения срока, вкладчик фактически утрачивает проценты по вкладу», — пояснил Акимов для «Прайм».

По его словам, чаще всего лицензия у банка отзывается вследствие систематических нарушений законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов. Информация о таких нарушениях обычно становится известна только после принятия соответствующих регуляторных решений. Однако вкладчики могут ориентироваться на косвенные признаки, публикуемые в открытых источниках.

Продолжение после рекламы

Среди таких признаков Олег Акимов выделил снижение кредитных рейтингов финансовой организации с негативным прогнозом от ведущих российских рейтинговых агентств; введение банком необоснованных комиссий или ограничений на переводы и снятие средств; ужесточение ограничительных мер со стороны Банка России, например, запрет на привлечение вкладов; возбуждение уголовных дел в отношении руководства или собственников банка; возникновение корпоративных конфликтов между акционерами. А также массовое закрытие отделений с высокой клиентской активностью, особенно если этому сопутствует информация об оттоке клиентских средств, и убытки банка по итогам финансового года.

Кроме того, эксперт отметил важность размера банка при оценке риска. По его словам, потерять средства сверх лимита страхового возмещения в небольшом, малоизвестном банке гораздо проще, чем в крупной финансовой организации. В случае возникновения проблем у небольшого банка, вероятнее всего, последует его закрытие, тогда как крупные банки, как правило, подвергаются процедуре санации без отзыва лицензии. 

Ранее сообщалось, что в сентябре золото продемонстрировало наивысший уровень доходности среди всех финансовых инструментов, значительно опередив валютные депозиты. По данным «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России, доходность золота за месяц достигла 14%. На второй позиции по доходности оказались депозиты в евро, которые принесли инвесторам 3,4% в сентябре. Вклады в долларах США заняли третье место с доходностью 3,3%.

В Банке России акцентировали внимание на том, что золото опередило по доходности традиционные банковские продукты. Эксперты регулятора выделяют рост интереса к драгоценным металлам со стороны инвесторов, что связывается с повышенной волатильностью на мировых финансовых рынках, передает деловое издание «Взгляд». 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал