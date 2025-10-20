Финансист назвал явные признаки, когда надо срочно забирать деньги из банка

Если сумма вклада значительно превышает лимит, то нужно забрать деньги до того, как банк лишится лицензии, заявил Акимов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Система страхования вкладов обеспечивает надежную защиту клиентов банков при наступлении страхового случая — отзыве лицензии — в пределах суммы 1,4 млн рублей. Однако, если размер вклада превышает лимит или деньги размещены на нем в иностранной валюте, целесообразно забрать средства до момента лишения банка лицензии. Об этом сообщил доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.

«Система страхования вкладов надежно защищает вкладчиков от рисков банкротства банков (отзыва лицензии) в пределах 1,4 млн руб. Но если сумма значительно превышает лимит или вклад сделан в иностранной валюте, то имеет смысл забрать вклад до момента, когда банк лишится лицензии. При этом стоит не забывать, что, забирая вклад до истечения срока, вкладчик фактически утрачивает проценты по вкладу», — пояснил Акимов для «Прайм».

По его словам, чаще всего лицензия у банка отзывается вследствие систематических нарушений законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов. Информация о таких нарушениях обычно становится известна только после принятия соответствующих регуляторных решений. Однако вкладчики могут ориентироваться на косвенные признаки, публикуемые в открытых источниках.

Продолжение после рекламы

Среди таких признаков Олег Акимов выделил снижение кредитных рейтингов финансовой организации с негативным прогнозом от ведущих российских рейтинговых агентств; введение банком необоснованных комиссий или ограничений на переводы и снятие средств; ужесточение ограничительных мер со стороны Банка России, например, запрет на привлечение вкладов; возбуждение уголовных дел в отношении руководства или собственников банка; возникновение корпоративных конфликтов между акционерами. А также массовое закрытие отделений с высокой клиентской активностью, особенно если этому сопутствует информация об оттоке клиентских средств, и убытки банка по итогам финансового года.

Кроме того, эксперт отметил важность размера банка при оценке риска. По его словам, потерять средства сверх лимита страхового возмещения в небольшом, малоизвестном банке гораздо проще, чем в крупной финансовой организации. В случае возникновения проблем у небольшого банка, вероятнее всего, последует его закрытие, тогда как крупные банки, как правило, подвергаются процедуре санации без отзыва лицензии.

Ранее сообщалось, что в сентябре золото продемонстрировало наивысший уровень доходности среди всех финансовых инструментов, значительно опередив валютные депозиты. По данным «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России, доходность золота за месяц достигла 14%. На второй позиции по доходности оказались депозиты в евро, которые принесли инвесторам 3,4% в сентябре. Вклады в долларах США заняли третье место с доходностью 3,3%.