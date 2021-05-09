СМИ: брат королевы Англии потребовал денег за встречу с Путиным

Он пытался продать «хорошие связи в Кремле» Фото: depositphotos.com

Двоюродный брат королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский пытался за деньги организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили британские журналисты.

«Двоюродный брат королевы и его друг маркиз Рединг тайно торгуют своими несуществующими связями с президентом Путиным», — пишет The Sunday Times. По информации английского таблоида, выявить незаконный бизнес двух представителей королевской семьи помогло журналистское расследование.

Сообщается, что журналисты из Channel 4 Dispatches в сотрудничестве с Sunday Times вышли на друга Майкла Кентского маркиза Рединга и представились ему инвесторами из Южной Кореи, владеющими несуществующей компанией House of Haedong. Рединг, в свою очередь, за денежное вознаграждение пообещал журналистам через Кентского устроить встречу с российским лидером Владимиром Путиным. При этом самого Кентского он представил, как «неофициального посла Елизаветы II в России».

После публикации расследования, брат королевы Англии опроверг все обвинения в продаже встречи с Путиным. По его словам, их последняя встреча с президентом РФ состоялась в 2003 году, и с тех пор они не общались и не виделись.

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