УЕФА решил судьбу чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге

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ЧМ-2018. Пресс-конференция и открытая тренировка сборной Швеции по футболу. Екатеринбург, футбол, футболист, аугустинссон людвиг, augustinsson hans carl ludwig
Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы летом 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футбольный турнир Евро-2020 пройдет по запланированному сценарию, без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

«УЕФА подтвердил намерение провести Евро-2020 в 12 городах по ранее утвержденному расписанию», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на организацию. Турнир будет проходить в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.

Евро-2020 должен был состояться в 2020 году однако был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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