УЕФА решил судьбу чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы летом 2021 года
Футбольный турнир Евро-2020 пройдет по запланированному сценарию, без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
«УЕФА подтвердил намерение провести Евро-2020 в 12 городах по ранее утвержденному расписанию», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на организацию. Турнир будет проходить в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.
Евро-2020 должен был состояться в 2020 году однако был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля.
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