Экс-депутат Госдумы намекнула на миллиардные доходы вора в законе

Он лишил возможности общаться с детьми бывшую жену Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Криминальный авторитет и вор в законе Владимир Тюрин, больше известный как Тюрик, на сегодняшний день является очень богатым человеком, но скрывает свое состояние. Об этом рассказала его бывшая жена, экс-солистка Мариинского театра и бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Мария Максакова.

«Тюрин — человек более чем состоятельный. Многие считают, что даже миллиардер. Однако за все то время, когда он меня лишил возможности общаться с детьми, на них не было открыто ни одного счета, не было оформлено никакого имущества», — заявила она в интервью изданию «Фонтанка.ру».

Комментарий Тюрина получить не удалось. URA.RU не располагает его номером.

Мария Максакова несколько лет состояла в незарегистрированном браке с Владимиром Тюриным, главой Братской ОПГ. От криминального авторитета у оперной певицы появилось двое детей, которые в данный момент проживают с отцом.

Ранее сообщалось, что влиятельный Тюрик поддержал криминального авторитета Алексея Ленивцева, который в 2015 году установил контроль над Иркутстком. Он позволил Ленивцеву захватывать крупные городские компании, а также контролировать всех проституток города.