Россия — законодательница мод в хоккее. Путин. Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Владимир Путин поучаствовал в матче Ночной хоккейной лиги, проходящем в Сочи. Президент по традиции играл под 11 номером.

«Мы подарили миру целую плеяду легендарных игроков и тренеров. Их незабываемые победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира, крупнейших международных турнирах стали неотъемлемой частью спортивной славы России», — цитирует президента телеканал «360».

По мнению Путина, Россия — законодательница мод в хоккее. И это произошло благодаря талантливым хоккеистам, которые 10 лет назад помогали создавать Ночную лигу.

Глава государства регулярно участвует в гала-матчах в рамках финальных турниров Ночной лиги в Сочи. В последний раз Путин выходил на лед в мае 2019 года (в 2020 году такое мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса).Как сообщается, он играл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги в конце декабря 2019 года на катке на Красной площади.