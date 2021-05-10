Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Персоны. Москва, шлем, заставка, хоккей
Россия — законодательница мод в хоккее. Путин. Фото:

Владимир Путин поучаствовал в матче Ночной хоккейной лиги, проходящем в Сочи. Президент по традиции играл под 11 номером.

«Мы подарили миру целую плеяду легендарных игроков и тренеров. Их незабываемые победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира, крупнейших международных турнирах стали неотъемлемой частью спортивной славы России», — цитирует президента телеканал «360».

По мнению Путина, Россия — законодательница мод в хоккее. И это произошло благодаря талантливым хоккеистам, которые 10 лет назад помогали создавать Ночную лигу.

Глава государства регулярно участвует в гала-матчах в рамках финальных турниров Ночной лиги в Сочи. В последний раз Путин выходил на лед в мае 2019 года (в 2020 году такое мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса).Как сообщается, он играл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги в конце декабря 2019 года на катке на Красной площади.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...