Суд в Екатеринбурге оправдал криминального авторитета Овчину

Криминального авторитета Андрея Овчинникова оправдали Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Криминального авторитета Андрея Овчинникова по кличке Овчина оправдали по делу об организации похищения предпринимателя Анатолия Плетухова. Такое решение принял Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. Прокуратура запрашивала для мужчины 8,5 лет лишения свободы.

«Оправдать Овчинникова в предъявленных обвинениях в совершении преступления», — огласила решение судья Наталья Кислицына. Сам Овчинников назвал решение суда «торжеством справедливости». «Иногда за эту справедливость приходится платить очень дорогой ценой. Четыре года это все [следствие] продолжалось. Слава богу, суд закончился по справедливости», — сказал журналистам Овчинников, заявив, что уголовное дело против него было сфабриковано.

На предыдущем заседании Овчинников выступал с последним словом, в котором указывал на нестыковки в деле. По словам криминального авторитета, для него не было «никакого смысла» в похищении. Овчина также утверждал, что в показаниях ни разу не звучала его фамилия. Свою вину он неоднократно отрицал.

Ранее судимого коммерсанта Анатолия Плетухова по кличке Жид похитили с автомобильной парковки в октябре 2017 года: его насильно усадили в машину и увезли в неизвестном направлении. В начале 2019 года тело Плетухова нашли в 80 км от Екатеринбурга. Вскрытие показало, что его не убивали, Плетухов умер от сердечного приступа.

В организации похищения обвинили Овчинникова. Его арестовали, однако в СИЗО у него случились микроинсульт и обострение сахарного диабета. В итоге дело Овчинникова выделили в отдельное производство, самого его освободили из-под ареста и отправили домой лечиться.