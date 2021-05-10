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Gismeteo: в Челябинске ожидается неделя 30-градусной жары

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В Челябинской области ожидается жаркая погода Фото:

В Челябинской области ожидается неделя жаркой погоды. Дневные температуры достигнут 25-31 градусов, сообщают синоптики сайта Gismeteo.

«С 12 по 20 мая в Челябинской области ожидается жаркая солнечная погода без осадков. Дневные температуры повысятся с 25 до 31 градусов, ночные составят от 8 до 16 градусов выше ноля», — говорится на сайте Gismeteo. Ветер обещает быть переменным, его скорость составит 8-14 метров в секунду.

Атмосферное давление, по словам синоптиков, будет чуть повышено — 746-750 мм ртутного столба, без резких колебаний. К 20 мая оно будет постепенно снижаться. Ультрафиолетовый индекс умеренный, 5 из 11 баллов. Уровень концентрации пыльцы березы, важный для людей с аллергическими заболеваниями, в данный момент не зарегистрирован.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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