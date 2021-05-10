Из Перми запускают больше рейсов в Москву

Red Wings запускает рейсы из Перми в Домодедово в конце мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания Red Wings станет третьей авиакомпанией, выполняющей рейсы из Перми в московский аэропорт Домодедово. Информация появилась в расписании международного аэропорта Пермь. Полетная программа начнется стартует 28 мая и продлится до конца сентября.

В расписании указано, что до 10 июня Red Wings будет осуществлять авиарейсы шесть раз в неделю (кроме четверга), затем — ежедневно. Стоимость самого дешевого авиабилета в одну сторону составит 2775 рублей.

Сейчас пролеты в Москву осуществляют авиакомпании S7, «Уральские авиалинии» (аэропорт Домодедово), «Победа» (аэропорты Шереметьево и Внуково), «Аэрофлот» и Nordwind» (аэропорт Шереметьево). Ранее пресс-служба пермского аэропорта сообщала, что суммарно в Москву из Перми будет совершаться до 9 рейсов в день.