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Из Перми запускают больше рейсов в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ред вингс, авиакомпания red wings
Red Wings запускает рейсы из Перми в Домодедово в конце мая Фото:

Авиакомпания Red Wings станет третьей авиакомпанией, выполняющей рейсы из Перми в московский аэропорт Домодедово. Информация появилась в расписании международного аэропорта Пермь. Полетная программа начнется стартует 28 мая и продлится до конца сентября.

В расписании указано, что до 10 июня Red Wings будет осуществлять авиарейсы шесть раз в неделю (кроме четверга), затем — ежедневно. Стоимость самого дешевого авиабилета в одну сторону составит 2775 рублей.

Сейчас пролеты в Москву осуществляют авиакомпании S7, «Уральские авиалинии» (аэропорт Домодедово), «Победа» (аэропорты Шереметьево и Внуково), «Аэрофлот» и Nordwind» (аэропорт Шереметьево). Ранее пресс-служба пермского аэропорта сообщала, что суммарно в Москву из Перми будет совершаться до 9 рейсов в день.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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