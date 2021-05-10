10 мая 2021
09 мая 2021
08 мая 2021
07 мая 2021
06 мая 2021

В Тюмени образовалась пробка в несколько километров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробки в городе. Москва, машины, такси, пробки, трафик, автомобили, автотранспорт
Автомобилисты встали в пробке на пути к кладбищу Фото:

В Тюмени на Червишевском тракте образовалась пробка в несколько километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». По информации ГИБДД, затор связан с тем, что тюменцы массово отправились на кладбище.

«На Червишевском тракте действительно затруднено движение. Это связано с родительским днем — тюменцы массово отправились на кладбище, чтобы почтить память усопших», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

На дороге выставлены дополнительные экипажи ДПС. По словам силовиков, принято решение отключить светофор, и регулировать движение в ручном режиме.

11 мая православные отмечают церковный праздник Радоницу. В этот день принято поминать усопших.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...