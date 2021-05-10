В Тюмени образовалась пробка в несколько километров

В Тюмени на Червишевском тракте образовалась пробка в несколько километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». По информации ГИБДД, затор связан с тем, что тюменцы массово отправились на кладбище.
«На Червишевском тракте действительно затруднено движение. Это связано с родительским днем — тюменцы массово отправились на кладбище, чтобы почтить память усопших», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
На дороге выставлены дополнительные экипажи ДПС. По словам силовиков, принято решение отключить светофор, и регулировать движение в ручном режиме.
11 мая православные отмечают церковный праздник Радоницу. В этот день принято поминать усопших.
Подписывайтесь на URA.RU в