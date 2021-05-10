10 мая 2021
09 мая 2021

В высотке Екатеринбурга обвалился лифт с пассажирами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, подъезд, спальный район
В кабине лифта находились 14 человек, никто не пострадал Фото:

Лифт с 14 пассажирами обвалился с 37-го этажа жилого комплекса «Чемпион парк» на юге Екатеринбурга. В происшествии никто не пострадал, причиной стало превышение лимита людей в кабине. Об этом URA.RU сообщили в компании «Атомстройкомплекс», владеющей ЖК.

«На 37-м этаже датчики считали вес кабины, после чего в аварийном режиме кабина автоматически спустилась на 20-й технический этаж. Сотрудник службы мониторинга сразу вызвал аварийную службу. Через 30 минут ситуацию разрешили», — рассказали в пресс-службе «Атомстройкомплекса». Там уточнили, что предел грузоподъемности лифта — 12 человек, о чем предупреждает табличка в кабине.

Инцидент произошел вечером 10 мая. Жильцы «Чемпион парка» провели в кабине чуть меньше часа. До прибытия аварийной бригады пассажирам помогли очевидцы. Мужчины приоткрыли двери лифта, чтобы внутрь поступал воздух.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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