В высотке Екатеринбурга обвалился лифт с пассажирами

В кабине лифта находились 14 человек, никто не пострадал Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лифт с 14 пассажирами обвалился с 37-го этажа жилого комплекса «Чемпион парк» на юге Екатеринбурга. В происшествии никто не пострадал, причиной стало превышение лимита людей в кабине. Об этом URA.RU сообщили в компании «Атомстройкомплекс», владеющей ЖК.

«На 37-м этаже датчики считали вес кабины, после чего в аварийном режиме кабина автоматически спустилась на 20-й технический этаж. Сотрудник службы мониторинга сразу вызвал аварийную службу. Через 30 минут ситуацию разрешили», — рассказали в пресс-службе «Атомстройкомплекса». Там уточнили, что предел грузоподъемности лифта — 12 человек, о чем предупреждает табличка в кабине.

Инцидент произошел вечером 10 мая. Жильцы «Чемпион парка» провели в кабине чуть меньше часа. До прибытия аварийной бригады пассажирам помогли очевидцы. Мужчины приоткрыли двери лифта, чтобы внутрь поступал воздух.