Армения из года в год привлекает туристов своей красотой и возможностью увидеть многое за небольшие деньги, кроме того, для россиян действует безвизовый режим. Для екатеринбуржца Ереван может стать отличным вариантом для отпуска, к тому же лететь до него всего три часа. Но правда ли, что там дешево, можно ли организовать себе тур на озеро Севан и к каким особенностям нужно быть готовыми — проверил журналист URA.RU.

Как добраться до Еревана

До Армении летают прямые рейсы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и FlyOne Armenia. Среднее время перелета составляет примерно три с половиной часа, но на деле получается добраться и за три. Для пересечения границы загранпаспорт не требуется, но лучше взять его с собой — пограничникам может не понравиться состояние российского паспорта (помят, ранее промок), тогда можно будет пройти по заграннику.

Мы выбрали авиакомпанию FlyOne, билеты покупали за полтора месяца до отпуска, поэтому билеты туда-обратно удалось урвать за 48 тысяч рублей на двоих. Если есть в планах посетить Ереван в ноябре, то можно существенно сэкономить — сейчас билет в одну сторону можно найти за 5700 рублей.

Что нас сильно позабавило (и в нынешнее время удивило) — это то, что самолет вылетает ровно в то время, как и указано на табло. Чтобы все шло по графику, во время посадки в самолет пилот торопит пассажиров, чтобы они быстро расселись по местам.

Ради чего стоит ехать в Армению

Все, кто побывали ранее в Армении, говорят одно: «Там очень красиво, интересно, вкусно и недорого». За этим уникальным и привлекательным в нынешних реалиях набором отправились и мы.

Ереван называют «розовым городом», особенно это заметно в центре, где множество зданий построено из туфа, который имеет оттенки от кремового до розового, а также встречается черный цвет. Гулять по столице Армении действительно очень приятно — заметно, что к архитектуре здесь относятся очень трепетно.

Основные туристические места устроены очень компактно и перетекают одно в другое. В первую очередь обязателен к посещению мемориал «Каскад» — это многоуровневая лестница с террасами, фонтанами, современными арт-объектами и Центром современного искусства имени Джерарда Гафесчяна (внутри него хранятся работы Фернандо Ботеро, Марка Шагала, Энди Уорхола и других), посетить ее можно бесплатно. На вершине туристов, которые преодолеют 572 ступени, ждет панорамный вид на город и гору Арарат. Стоит также иметь в виду, что в конце вас встретит строительный забор, но его можно обойти слева и подняться на смотровую площадку и к обелиску «Возрожденная Армения» и Мемориалу жертвам политических репрессий.

В нижней части комплекса «Каскад» расположен Скульптурный сад Гафесчяна, в котором представлены работы современных художников. От этого места стоит направиться пешком к площади Свободы, где располагаются Театр оперы и балета, а также зоны для прогулок и Лебединое озеро.

Буквально в паре шагов от площади находится одна из главных гастрономических улиц — Туманяна. Практически в каждом гастрогиде есть упоминания бюджетных заведений именно по этому адресу. Из личных рекомендаций советуем посетить ресторан «Туманян хинкали» (хинкали, кебабы и салаты), Prepa (салаты и сэндвичи), Karas (блюда армянской кухни, шашлык, долма), Nani (лепешки с начинкой), «Туманян шаурма» (различные варианты шаурмы) и закупиться армянской выпечкой в заведении Onanyan — у гастроточки есть отдельное окошко, в котором продают свежие горячие лепешки и хлеб (стоит не более 40 рублей за штуку).

К слову, в Ереване обед обходится действительно бюджетно. За 1000 рублей на двоих можно сытно наесться и даже выпить бокал вина, порции непривычно большие.

Фрукты и овощи здесь на самом деле дешевые, а не как принято думать о российском юге. За большой контейнер клубники мы отдали около 350 рублей, а килограмм винограда можно купить примерно за 127 рублей.

После этого стоит прогуляться по Северному проспекту и площади Европы. Они находятся сразу возле Туманяна. Здесь можно найти магазины брендов, ушедших из России, уличных музыкантов, а по выходным проводятся фестивали и концерты.

С проспекта сразу попадаешь ещё на одно значимое место, которое притягивает туристов, — это площадь Республики, расположенная в самом сердце города. Архитектурный ансамбль площади формируют административные здания правительства Армении, Национальный исторический музей, отель Marriott, а также главное почтовое отделение страны. Центральную часть площади украшают фонтаны, по вечерам здесь проводят светомузыкальное представление. Атмосфера площади Республики зачастую вызывает ассоциации с европейскими столицами.

От площади сразу же можно дойти до парка 2750-летия и 2800-летия основания Еревана со множеством фонтанов или уличного рынка «Вернисаж». Там можно купить недорогие, но оригинальные вещи — национальные ковры, сумки, украшения, платки, шахматы, антиквариат и многое другое.

И куда же без посещения коньячных заводов. На выбор есть два самых популярных варианта: «Арарат» и «Ной». Экскурсии есть как с дегустацией, так и без. Мы же прогулялись по «Ною», который располагается на месте бывшей Эриваньской крепости. Гостям предлагают посетить музей, спуститься в погреб, продегустировать коллекционное вино 1944 года и коньяки пяти- и десятилетней выдержки со сладостями, стоимость 5000 драм с человека (около 1000 рублей).

Разумеется, после наслаждения архитектурой и вкусной едой нужно обязательно посмотреть природу Еревана и старинные постройки. Например, можно отправиться в Гарни, где находится одноименный языческий храм, напоминающий Пантеон, монастырь Гегард, древнюю крепость Амберд и, конечно же, озеро Севан — «армянское море», на берегу которого находится монастырский комплекс Севанаванк, основанный в IX веке, в котором до сих пор проводятся службы.

Напутствие туристам

В Армении используют драмы. Деньги лучше менять уже в Ереване, где есть выгодный курс (на момент поездки 1 рубль = 4,7 драма). Лидером среди обменников является сеть супермаркетов SAS — прямо на площадке магазина есть специальные небольшие помещения, где можно легко поменять валюту. Их легко обнаружить по очередям, они не длинные, идут быстро.

Если нет желания подниматься на «Каскад» пешком, то можно дойти до первой площадки с фонтанами и зайти внутрь лестницы. Там вас встретят эскалаторы и экспозиции с арт-объектами. Вход внутрь свободный.

В городе есть «Яндекс Такси» и оно дешевле, чем в России. Поездки стоят максимум 250 рублей, за такую цену можно поехать и на экономе, и на комфорте, и на бизнесе. В приложении цена отражается в драмах, но деньги спокойно списываются с российской карты в рублях.

Стоит также сразу же привыкнуть к сервису в магазинах и ресторанах. По сравнению с Россией, где гостю уделяют особое пристальное внимание, в Армении к обслуживанию относятся прохладно. Например, консультант может уйти на склад за вещью, вернуться и к вам не подойти, чтобы сообщить, что товара в наличии нет, а в ресторанах официанты общаются прохладно.

Также стоит смириться с тем, что в Ереване люди ходят хаотично, будто на массовых мероприятиях. Здесь нет четкого «движения» по правой и левой стороне, к тому же некоторые улочки узкие и посреди них посажены деревья, поэтому люди могут идти вам навстречу случайным образом. А еще на улицах много полицейских, особенно по вечерам, сотрудники также регулируют дорожное движение, хотя светофоры работают.

Что касается шоппинга, то закупаться одеждой брендов, которые ушли из России, смысла нет. Nike, Adidas, Puma, Reebok стоят также, как в России, Zara, Pull&Bear и Bershka выглядят неинтересно, но, возможно, сыграла избалованность маркетплейсами, а H&M, Uniqlo, GAP, Apple, Starbucks и McDonald»s в Армении нет вообще. Но если в планах все же есть шоппинг, то лучше всего отправиться в Dalma Garden Mall — там разнообразия брендов больше всего, а неподалеку еще есть и парк Цицернакаберд.

А еще жителей Еревана в любую погоду спасают питьевые фонтанчики, в Армении их называют пулпулак. Пить из них безопасно — в них течет холодная горная родниковая вода.

Если надумаете посетить пригород, то не всегда зазывалы на улице могут вам сделать выгодное предложение. К примеру, за поездку на Севан нам насчитали 50 тысяч драм (10 тысяч рублей на двоих), но можно существенно сэкономить. От станции метро «Еритасардакан» (четная улица Исакяна) каждые полчаса ходят маршрутки № 317, стоимость проезда — 500 драм (около 100 рублей с человека). Ехать до соседнего города около 50 минут. От остановки в Севане до полуострова с монастырем можно вызвать «Яндекс Такси», поездка обойдется в 700 драм (около 150 рублей). Обратно нужно добираться таким же путем — такси, маршрутка.

Многие перед поездкой в другие страны беспокоятся, как там относятся к русским. В Армении сто процентов положительно. Кроме этого, в Ереване можно встретить очень много европейцев среднего возраста. Они сами подходили к нам и просили помочь: сфотографировать или подсказать, где можно найти какой-то товар, при этом все было доброжелательно.

И важный момент: если летите FlyOne Armenia, обязательно регистрируйтесь на рейс заранее на сайте. Как оказалось, в аэропорту офлайн-регистрация на стойке платная — около 13 тысяч драм с человека, при этом рассадка будет автоматической. При желании сесть вместе с вас возьмут сверху еще несколько тысяч драм. За обратный путь пришлось переплатить около 50 тысяч драм (примерно 12 тысяч рублей). Судя по количеству желающих оплатить регистрацию, многие незнакомые с работой авиакомпании россияне попадаются на эту удочку.

Дорого ли отдыхать в Армении

Если позаботиться об отпуске заранее, то поездка окажется не такой уж дорогой. Всего на поездку с учетом билетов, отеля, питания, посещения туристических мест и сувениров ушло примерно 135 тысяч рублей на двоих. Приятным удивлением было, что наличные, которые мы брали с собой, потрачены лишь наполовину. Так что Армения может стать отличным вариантом для тех, кто ценит историю, архитектуру, вкусную еду и напитки и любит гулять.