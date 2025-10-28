Киоски «Роспечати» возвращаются в Екатеринбург, но пока только в один район

Новые киоски «Роспечати» разместят на разрешенных участках Фото: Илья Московец © URA.RU

Киоски «Роспечати» появятся в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Четыре павильона разместят в разрешенных мэрией местах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин.

«У нас заключено четыре договора с теми, кто был субарендатором у „Роспечати“. Они уже привыкли этим бизнесом заниматься. Знают, как это работает». — объяснил Чаплыгин. Места под них будут новые, с учетом требований безопасности и отсутствия инженерных сетей. В киосках должна продаваться печатная (60%) и сопутствующая продукция (40%).

Начали сносить киоски в июне Фото: Илья Московец © URA.RU

В частности, заключен договор на семь лет с предпринимателем по размещению павильона с газетами и журналами в Железнодорожном районе на улице Техническая, 66 с начальной ценой лота 79,3 тысячи рублей. Киоск «Роспечати» ранее стоял чуть дальше утверждённого участка — на трамвайной остановке. Также был заключен договор на размещение павильона на площади у здания железнодорожного вокзала (ул. Челюскинцев, 27). Начальная стоимость лота составила 320,4 тысяч рублей. И на Билимбаевской, 28, где ранее также размещался киоск «Роспечати». Начальная стомость лота на этом участке составила 62,3 тысяч рублей.

В ноябре Кировский район выставит на аукцион участок на улице Губахинская, 2, в переулке Коломенский, 3. В Орджоникидзевском районе — на Старых Большевиков, 82/1, Восстания, 56. В Ленинсом районе — Академика Бардина, 33, Серова, 41, Чкалова, 139, Предельная, 57, Шейнкмана, 114. В Чкаловском районе — Родонитовая, 9, Санаторная, 26, Титова, 12, переулок Тбилисский, 5, на улице Титова — Санаторная, в поселке Шабровский (переулок Хлоритовый). В Верх-Исетском районе под киоски «Роспечати» выделены участки в поселке Палкинский торфяник (Торфяная, 19), на Чусовском озере (Мира, 31), по адресу Медный, д. 4, 14 и в Екатеринбурге на ул. Викулова, 42.

В декабре на аукцион выставят землю на улице Белореченская, 23/5 , Крауля, 69, 75, Опалихинская, 30. В Академическом районе — поселок Мичуринский («Коллективные сады» на улице Осоковая) и на пересечении улиц Суходольская и Васильковая. В Октябрьском районе — на Арамильском тракте, Сибирском тракте, 10 километр и на Куйбышева, 48.

Прежние павильоны «Роспечати» начали сносить в июне 2025 года, так как у них закончились договоры аренды. Продлевать соглашения не стали, так как объекты оказались размещены (как сотни других с иной продукцией) неправильно. В конце августа ООО «Апрель-логистик», занимающееся оптовой поставкой газет и журналов, заявило о приостановлении с 20 сентября отгрузки продукции в киоски Екатеринбурга.