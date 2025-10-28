Олег Газманов многих покорил своим танцем Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) местный танцевальный коллектив устроил флэшмоб ко Дню бабушек и дедушек. Пенсионеры станцевали под песню 74-летнего Олега Газманова «Загулял», повторив зажигательные движения певца.

«Мы так решили поздравить всех с Днём бабушек и дедушек, ведь они — не постоянные посетители поликлиник, а активные, весёлые и энергичные люди! Наш танец — тому доказательство», — поделился с URA.RU один из танцоров Владимир. Вместе с единомышленниками он танцует в местном Клубе любителей танца имени Баланчука.

После выступления Олега Газманова на фестивале «Новая волна» с песней «Загулял» в августе в интернете завирусилось видео с его танцами. Артист, в частности, энергично прыгал в полуприседе. Был запущен флешмоб «Танцуй как Газманов». Пользователи начали выкладывать свои версии танца, снятые в самых неожиданных местах. Так, на одном из видео сотрудники МЧС сплясали у пожарных машин.