Екатеринбуржец сел в машину и таинственно пропал
Поиски идут уже вторые сутки
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Екатеринбурге таинственно пропал 49-летний Виктор Шерстобитов, который уехал из дома на Mitsubishi Lancer. Подробности истории рассказали представители регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
По данным поисковиков, мужчина уехал из дома 26 октября. Куда — неизвестно.
Его знакомая в соцсетях написала, что у Виктора были проблемы со здоровьем. «Мало ли, может плохо стало или что-то в этом роде», — переживает женщина.
Приметы: рост — 180 сантиметров, русые волосы и серые глаза. Он был одет в темно-синюю куртку, джинсы и светло-серую шапку. Если вы видели мужчину, позвоните поисковикам по номеру 8 (800) 700-54-52.
Виктора Шерстобитова ищут с 26 октября
Фото: предоставлено отрядом «ЛизаАлерт»
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!