Екатеринбуржец сел в машину и таинственно пропал

Поиски идут уже вторые сутки Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге таинственно пропал 49-летний Виктор Шерстобитов, который уехал из дома на Mitsubishi Lancer. Подробности истории рассказали представители регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным поисковиков, мужчина уехал из дома 26 октября. Куда — неизвестно.

Его знакомая в соцсетях написала, что у Виктора были проблемы со здоровьем. «Мало ли, может плохо стало или что-то в этом роде», — переживает женщина.

Приметы: рост — 180 сантиметров, русые волосы и серые глаза. Он был одет в темно-синюю куртку, джинсы и светло-серую шапку. Если вы видели мужчину, позвоните поисковикам по номеру 8 (800) 700-54-52.

Продолжение после рекламы