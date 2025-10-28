Логотип РИА URA.RU
Ревдинцы весь день несли цветы к мемориалу в память о сбитых девочках: фоторепортаж

Люди принесли игрушки и цветы к стихийному мемориалу в Ревде
28 октября 2025 в 19:30
Ревдинцы устроили стихийный мемориал на месте трагедии

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ревде прошли траурные мероприятия, посвященные памяти двух родных сестер, чьи жизни накануне оборвались под колесами автомобиля. В знак скорби горожане самостоятельно организовали стихийный мемориал. Люди оставляют цветы, зажигают свечи и приносят детские игрушки. Фотограф URA.RU запечатлел этот день.

С самого утра к месту трагедии в Ревде начали собираться жители города, потрясенные случившимся. Среди присутствующих находились как взрослые, так и дети, которые еще накануне вместе проводили время во дворе, а сегодня они пришли выразить свои соболезнования и отдать дань памяти погибшим девочкам.

Все материалы, связанные с этим трагическим происшествием, — в специальном сюжете URA.RU. Редакция агентства выражает самые глубокие и искренние соболезнования семье погибших.

Фото: Илья Московец © URA.RU

