Ревдинцы весь день несли цветы к мемориалу в память о сбитых девочках: фоторепортаж
Ревдинцы устроили стихийный мемориал на месте трагедии
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ревде прошли траурные мероприятия, посвященные памяти двух родных сестер, чьи жизни накануне оборвались под колесами автомобиля. В знак скорби горожане самостоятельно организовали стихийный мемориал. Люди оставляют цветы, зажигают свечи и приносят детские игрушки. Фотограф URA.RU запечатлел этот день.
С самого утра к месту трагедии в Ревде начали собираться жители города, потрясенные случившимся. Среди присутствующих находились как взрослые, так и дети, которые еще накануне вместе проводили время во дворе, а сегодня они пришли выразить свои соболезнования и отдать дань памяти погибшим девочкам.
Все материалы, связанные с этим трагическим происшествием, — в специальном сюжете URA.RU. Редакция агентства выражает самые глубокие и искренние соболезнования семье погибших.
Фото: Илья Московец © URA.RU
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!