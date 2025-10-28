Ревдинцы весь день несли цветы к мемориалу в память о сбитых девочках: фоторепортаж

В Ревде прошли траурные мероприятия, посвященные памяти двух родных сестер, чьи жизни накануне оборвались под колесами автомобиля. В знак скорби горожане самостоятельно организовали стихийный мемориал. Люди оставляют цветы, зажигают свечи и приносят детские игрушки. Фотограф URA.RU запечатлел этот день.

С самого утра к месту трагедии в Ревде начали собираться жители города, потрясенные случившимся. Среди присутствующих находились как взрослые, так и дети, которые еще накануне вместе проводили время во дворе, а сегодня они пришли выразить свои соболезнования и отдать дань памяти погибшим девочкам.