Все выступление группы было достаточно камерным Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге в «МТС Live Холл» прошел акустический концерт группы «Звери». Группа «Звери» представила слушателями новое звучание лучших хитов, таких как «Районы-кварталы», «До скорой встречи!» и «Для тебя», и композиций со своего нового 14-го студийного альбома «Фолк», передает корреспондет URA.RU.

Весь зал, кроме балконов, был заполнен людьми. На мероприятии отсутствовали фан-зона и танцевальная площадка. Все выступление было достаточно камерным. На мероприятии был замечан полпред президента в УрФО Артем Жога, а также депутат Законодательного собрания Станислав Блохин.

Ранее жители Екатеринбурга продемонстрировали низкий спрос на билеты на предстоящие концерты известных артистов — группы «Звери» и Игоря Николаева. В продаже сохранялись значительное количество билетов, вплоть до самых дорогих, стоимостью 12 500 рублей. Места свободны во всех основных зонах зала: в гранд-партере, партере, бельэтаже и на балконе.

