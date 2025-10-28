«Автомобилист» вырвал победу у «Трактора» в серии буллитов

В прошлый раз «Автомобилист» выиграл у «Трактора» со счетом 5:3 в домашнем матче Фото: Илья Московец © URA.RU

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) одержал победу против «Трактора» (Челябинск) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Челябинске на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Счет составил 1:2 (0:1; 0:0; 1:0) после серии буллитов, где «Автомобилист» реализовал две попытки, передает сайт khl.ru.

Екатеринбуржцы быстро открыли счет уже на четвертой минуте — отличился нападающий Роман Горбунов. Преодолев соперников в средней зоне, игрок вышел один на свободное пространство и нанес бросок по воротам «Трактора» и шайба, едва задев штангу, залетела в сетку.

Во втором периоде, несмотря на игры в большинстве, изменить счет соперники не смогли. Лишь в концовке третьей двадцатиминутки хозяева сравняли результат усилиями Михаила Григоренко. В овертайме у «Автомобилиста» была возможность поиграть в большинстве, но реализовать ее не удалось. Победу определили буллиты — решающий бросок на счету Анатолия Голышева.

Сейчас ХК «Автомобилист» на третьем месте в Восточной конференции. В регулярном чемпионате у екатеринбуржцев пятая строчка с 28 очками. «Трактор» находятся на шестом месте Востока и 12-й строчке в регулярке КХЛ с 23 очками за 21 игру.