Общество

В Екатеринбурге скопилась большая пробка из-за аварии. Фото

28 октября 2025 в 21:03
Движение затруднено на улице Малышева

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге скопилась большая пробка на ЖБИ из-за аварии на улице Малышева. Об этом сообщили жители города.

По их словам, сначала столкнулись две легковые машины, а позже «Газель» и легковушка, пишет telegram-канал Ural Mash. Судя по онлайн-картам, на Малышева движение осложнено в обе стороны.

Трудности испытывает и общественный транспорт. «Пробка из восьми трамваев на Малышева», — сказал читатель URA.RU.

Фото: сайт 2Gis

