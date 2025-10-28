В Екатеринбурге скопилась большая пробка на ЖБИ из-за аварии на улице Малышева. Об этом сообщили жители города.

По их словам, сначала столкнулись две легковые машины, а позже «Газель» и легковушка, пишет telegram-канал Ural Mash. Судя по онлайн-картам, на Малышева движение осложнено в обе стороны.