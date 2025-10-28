Niletto угодил в скандал после баскетбольного матча

Данил Прытков устроил разборки с музыкантом из Казахстана Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) угодил в скандал после медийного матча в баскетбол. Он назвал ноунеймом казахского музыканта Данияра Берекмоинова, за что стал жертвой хейта со стороны его фанатов.

Команды артистов принимают участие в медиа-турнире. Там участники играют в масках и костюмах. Когда Прытков увидел на паркете Берекмоинова, то назвал его ноунеймом. Данияр смог победить, а его фанаты ополчились на Niletto.

«Мне угрожает Niletto», — заявил Берекмоинов в соцсетях. «Это видео посвящено казаху, который выкладывает посты и пишет, что он развалил Niletto. Ты победил, как баскетболист, а медийно ты никто. Ты был никем и останешься никем, ты никому не нужен», — ответил Данил.

