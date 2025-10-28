Niletto угодил в скандал после баскетбольного матча
Данил Прытков устроил разборки с музыкантом из Казахстана
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) угодил в скандал после медийного матча в баскетбол. Он назвал ноунеймом казахского музыканта Данияра Берекмоинова, за что стал жертвой хейта со стороны его фанатов.
Команды артистов принимают участие в медиа-турнире. Там участники играют в масках и костюмах. Когда Прытков увидел на паркете Берекмоинова, то назвал его ноунеймом. Данияр смог победить, а его фанаты ополчились на Niletto.
«Мне угрожает Niletto», — заявил Берекмоинов в соцсетях. «Это видео посвящено казаху, который выкладывает посты и пишет, что он развалил Niletto. Ты победил, как баскетболист, а медийно ты никто. Ты был никем и останешься никем, ты никому не нужен», — ответил Данил.
«Я понял, ты, наверное, послушал мои треки. И понял, что потенциал имеется. И решил подсыпать хайпа мне», — продолжил перепалку Данияр. «В то время, когда очень важна дружба народов, вы решили устроить какую-то войну на фоне того, что обыграл меня. Если вы перейдете черту, сделаете так, чтобы вам пришлось что-то объяснить, вы просто пожалеете об этом. Похайпили денечек, живите дальше со своей гордой победой на паркете, пока мы будем делать серьезные дела. Развивай свою медийность», — заключил Niletto.
