Спикер свердловского заксобрания вылетит на встречу с Мишустиным

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина будет в числе российских парламентариев, которым премьер-министр России Михаил Мишустин представит отчет о работе кабмина за минувший год. Мероприятие пройдет в Госдуме в среду, 12 мая. Об этом URA.RU сообщила сама Бабушкина.
«Меня пригласили на заседание Госдумы Федерального Собрания РФ, на котором будет заслушан отчет правительства РФ о его деятельности за 2020 год. Выступит с отчетом председатель правительства Мишустин», — сказала Бабушкина.
Спикер свердловского ЗС станет единственным представителем региона на мероприятии. В планах губернатора Евгения Куйвашева присутствие на нем не значится.
Отчет Михаила Мишустина перед законодателями первоначально был запланирован на 21 апреля. Однако по просьбе правительства РФ его перенесли на 12 мая.
Подписывайтесь на URA.RU в