Спикер свердловского заксобрания вылетит на встречу с Мишустиным

Спикер Людмила Бабушкина приглашена в Госдуму на отчет о работе правительства РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина будет в числе российских парламентариев, которым премьер-министр России Михаил Мишустин представит отчет о работе кабмина за минувший год. Мероприятие пройдет в Госдуме в среду, 12 мая. Об этом URA.RU сообщила сама Бабушкина.

«Меня пригласили на заседание Госдумы Федерального Собрания РФ, на котором будет заслушан отчет правительства РФ о его деятельности за 2020 год. Выступит с отчетом председатель правительства Мишустин», — сказала Бабушкина.

Спикер свердловского ЗС станет единственным представителем региона на мероприятии. В планах губернатора Евгения Куйвашева присутствие на нем не значится.

Отчет Михаила Мишустина перед законодателями первоначально был запланирован на 21 апреля. Однако по просьбе правительства РФ его перенесли на 12 мая.