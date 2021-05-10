10 мая 2021
09 мая 2021
07 мая 2021

Спикер свердловского заксобрания вылетит на встречу с Мишустиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение мандатов депутатам седьмого созыва Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, бабушкина людмила, портрет
Спикер Людмила Бабушкина приглашена в Госдуму на отчет о работе правительства РФ Фото:

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина будет в числе российских парламентариев, которым премьер-министр России Михаил Мишустин представит отчет о работе кабмина за минувший год. Мероприятие пройдет в Госдуме в среду, 12 мая. Об этом URA.RU сообщила сама Бабушкина.

«Меня пригласили на заседание Госдумы Федерального Собрания РФ, на котором будет заслушан отчет правительства РФ о его деятельности за 2020 год. Выступит с отчетом председатель правительства Мишустин», — сказала Бабушкина.

Спикер свердловского ЗС станет единственным представителем региона на мероприятии. В планах губернатора Евгения Куйвашева присутствие на нем не значится.

Отчет Михаила Мишустина перед законодателями первоначально был запланирован на 21 апреля. Однако по просьбе правительства РФ его перенесли на 12 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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