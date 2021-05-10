ФСБ Кургана задержала иностранца, которого искали по всей России

На границе России задержан иностранец, который подозревается в подделке документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иностранца, который находится в федеральном розыске задержали на курганской границе. Мужчину разыскивали сотрудники тюменской полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«В автомобильном пункте пропуска Петухово при въезде в РФ выявлен иностранный гражданин 1980 г. р., находившийся в федеральном розыске. Иностранец следовал в Россию на грузовом автомобиле», — говорится в релизе ведомства.

Иностранца подозревают в подделке документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ). В апреле 2021 года мужчина был объявлен в федеральный розыск УМВД России по Тюменской области. Для дальнейшего расследования уголовного дела иностранный гражданин был передан сотрудникам полиции.

Ранее URA.RU писало, что курганские пограничники задержали гражданина России, который пытался незаконно пересечь границу. Он прятался в вагоне с углем. Это не первый случай, когда нарушители пытаются пересечь границу таким образом. В 2018 году на одной из железнодорожных станций Курганской области пограничники задержали гражданина Казахстана, который пытался попасть в РФ таким способом. 30-летнему иностранцу до 2027 года был запрещен въезд в Россию за ранее совершенные на ее территории правонарушения.