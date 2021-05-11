Ученик казанской школы раскрыл подробности расстрела. «Мы заперлись»

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Празднование Дня защиты детей в Историческом сквере. Екатеринбург, табельное оружие, пистолет макарова, огнестрельное оружие
Ученик казанской школы рассказал, что заперся в кабинете перед тем, как началась стрельба Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Ученик девятого класса казанской школы №175 рассказал, что во время стрельбы он с другими учениками заперся в кабинете, после чего услышал взрыв и стрельбу. Об этом сообщил сам очевидец событий.

«Нас вывели. Сначала сказали запереться в кабинете — мы заперлись», — цитирует telegram-канал RT ребенка. Он рассказал, что услышал взрыв, а через некоторое время началась стрельба.

Стрельба в казанской школе началась 11 мая. По предварительной информации, в результате стрельбы и взрывв погибли девять человек. Силовики задержали подозреваемого в убийстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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