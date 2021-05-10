Екатеринбуржца, погубившего в ДТП главу «Росоценки», будут судить

Дело бизнесмена Александра Бачурина передано в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Октябрьский районный суд Екатеринбурга начнет рассматривать дело бизнесмена Александра Бачурина, который устроил ДТП с двумя жертвами в марте 2020 года. Первое заседание назначено на 11 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Состоится заседание по уголовному делу в отношении Бачурина», — сказали в суде. Мужчине вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек и совершенное лицом в состоянии опьянения (ст.264 ч.6 п.а УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. Процесс будет вести судья Александра Евладова.

Авария произошла 8 марта 2020 года на улице Розы Люксембург. Бачурин за рулем Lexus с номером У001АА на огромной скорости насмерть сбил 39-летнюю женщину, переходившую дорогу, а затем врезался в троллейбусную опору. От удара внедорожник загорелся. В машине сгорела жена Бачурина — Надежда Мартьянова, генеральный директор и совладелец юридическо-экспертной компании «Росоценка».

Впоследствии Бачурина дважды не смогли арестовать. Суд отказывался избирать меру пресечения под предлогом, что следователь не обеспечил явку подозреваемого. Бачурин в это время находился в больнице с тяжелыми травмами. Подозреваемый признавал свою вину и утверждал, что не помнит обстоятельств аварии.