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HeadHunter: рынок труда Тюмени впал в кризис

© Служба новостей «URA.RU»
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Винный ужин в ресторане ASADO. Екатеринбург, официант, ресторан, ресторан ASADO, asado, асадо
Больше всего в Тюменской области не хватает работников ресторанной сферы Фото:
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Работодателям Тюменской области не хватает сотрудников — число вакансий стремительно растет, а количество соискателей уменьшилось в два раза. Причину HR-специалисты видят в пандемии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании HeadHunter.

«По сравнению с апрелем прошлого года конкуренция среди соискателей за рабочее место сократилась почти в два раза. При этом количество вакансий в регионе выросло на 99%, а резюме — всего на 16%», — рассказали URA.RU в пресс-службе HeadHunter.

По словам экспертов компании, на ситуацию оказала влияние пандемия. После локдауна рынок труда восстановился, но столкнулся с нехваткой рук. «Сказывается демографический спад. Также серьезное влияние оказывают отток мигрантов и рост смертности», — рассказала URA.RU руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова.

В настоящее время в Тюменской области самый высокий спрос на специалистов сферы туризма и ресторанного бизнеса. В них количество вакансий увеличилось на 350%. А вот работу чаще ищут госслужащие, страховщики, ученые и педагоги.

Ранее URA.RU писало, что безработица в Тюменской области достигла рекордных показателей. За год по ряду из них рост составил более 300%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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