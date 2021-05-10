По словам горожан, в Кургане вырубили деревья возле аэропорта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле аэропорта вырубили тополиную аллею. Об этом рассказал подписчик сообщества соцсети «ВКонтакте» «Курган | Курганские.ру».

«Перед аэропортом в Кургане вырубили тополиную аллею», — написал подписчик группы. Он прикрепил фотографии, на которых уже не было деревьев. Другой горожанин отметил, что наблюдал вырубку 9 мая.

В комментариях под постом некоторые курганцы раскритиковали вырубку тополей, но были и те, кто ее поддержал. «Я проезжала там и не смогла придраться, все срубленные деревья гнилые», — рассказала местная жительница Марина Камшилова.

По данной теме URA.RU направило вопросы в пресс-службу мэрии Кургана. В администрации ответили, что прокомментируют данную информацию позже.

В середине апреля горожане заметили, что в горсаду убрали 25 деревьев. Тогда власти Кургана объяснили, что были убраны только больные растения.

По словам курганцев, на месте чернозема раньше стояли деревья Фото: соцсеть «ВКонтакте» «Курган | Курганские.ру»